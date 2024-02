Provincie legt Zandvoort extra natuurmaatregelen op

Het circuit van Zandvoort wordt weer geconfronteerd met stikstofmaatregelen. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen organiseert sinds 2021 weer een Grand Prix en sindsdien kregen ze regelmatig te maken met protesten en maatregelen. De provincie heeft het circuit nu extra stikstofmaatregelen opgelegd.

Al sinds de comeback van de Nederlandse Grand Prix is er veel te doen rondom het circuit van Zandvoort. Natuurgroepen vreesden voor mogelijke schade aan de natuur. Er werden meerdere rechtszaken aangespannen rondom natuurvergunningen, maar de Raad van State oordeelde vorig jaar dat er hier niets aan de hand was. De race is zeer populair, maar dat betekent niet dat ze zomaar hun gang kunnen gaan.

De provincie Noord-Holland heeft nu dan ook ingegrepen. Ze hebben namelijk besloten om met extra voorwaarden te komen voor de leiding van het circuit. De maatregelen zijn er opgericht om de stikstofuitstoot van het circuit niet te laten vergroten. De baan mag van de provincie niet meer gaan uitstoten dan is vastgelegd in de natuurvergunning uit 2019. De vergunning zal elke drie jaar worden geëvalueerd. Daarnaast worden de rapportages nu gecontroleerd door de Omgevingsdienst. Op basis daarvan zal de provincie bepalen of de toegestane uitstoot moet worden bijgesteld. Belanghebbenden kunnen in de komende weken nog reageren op het besluit.