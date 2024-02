Ferrari bereikt belangrijke mijlpaal met fire-up

Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal wil dit jaar gaan meestrijden om de zeges en ze willen alles zo goed mogelijk voor elkaar hebben voordat Lewis Hamilton in 2025 arriveert. Ze hebben nu een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereiding.

De Italiaanse renstal deelt namelijk trots dat ze hun nieuwe krachtbron voor het eerst hebben opgestart. Op sociale media delen ze een video van de eerste fire-up. Ze laten echter alleen het geluid horen, want op de video is de fabriek en de omgeving in Maranello te zien. Ferrari onthult de SF-24 van Charles Leclerc en Carlos Sainz op 13 februari.