'Ferrari opent deuren voor Mercedes-personeel'

Het team van Ferrari maakte vorige week bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor hen gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlaat het team van Mercedes na elf jaar. Het lijkt er op dat hij niet de enige is die de overstap zal gaan maken.

Hamiltons overstap naar Ferrari is voor veel mensen een enorme verrassing. Het werd namelijk goed geheim gehouden en het Mercedes-personeel werd pas op donderdagmiddag op de hoogte gebracht van het nieuws. Volgens het doorgaans betrouwbare medium Formu1a.Uno is dit niet vreemd. De overstap van Hamilton werd namelijk geregisseerd door Ferrari-president John Elkann. Volgens het medium wist slechts een klein groepje van de overstap, ook Charles Leclerc was hier onderdeel van.

Het lijkt er inmiddels stevig op dat Hamilton niet de enige is die de overstap gaat maken van Mercedes naar Ferrari. Eerder werd al duidelijk dat Loïc Serra naar Italië gaat verhuizen en er gaan ook hardnekkige geruchten rond over een transfer van Riccardo Musconi. Volgens Formu1a.Uno is de kans groot dat er nog meer namen van Brackley naar Maranello gaan verhuizen. Het medium meldt namelijk dat Ferrari Hamilton tevreden wil stellen. Iedereen die hem wil volgen van Mercedes naar Ferrari, zou welkom zijn. Het is echter nog niet duidelijk of bijvoorbeeld Hamiltons race-engineer Peter Bonnington hier voor open zou staan.