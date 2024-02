Rijdt Mercedes dit jaar met een nieuwe livery?

Het team van Mercedes presenteert hun nieuwe wagen over anderhalve week. Het is de verwachting dat ze nog niet veel geheimen zullen onthullen, maar mogelijk past het team wel de kleurstelling aan. Ze hinten nu in ieder geval wel op een gewijzigde kleurstelling.

Mercedes rijdt sinds vorig jaar weer met een zwarte kleurstelling. Het lijkt er sterk op dat ze dit jaar weer met een zwarte wagen gaan rijden. Toch kan het zomaar zo zijn dat de W15 er iets anders uit gaat zien. Het team heeft namelijk onthuld hoe de F1 Academy-wagen van Doriane Pin er tijdens de testdagen uit zal zien. Wat meteen opvalt zijn de groen strepen op de voorvleugel en de zijkant van de wagen. Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli reed tijdens een Formule 2-test ook al in een deels groen racepak. De kans is dus aanwezig dat George Russell en Lewis Hamilton dit jaar met groene accenten zullen rondrijden.

Testing ready 馃憦 Here's what @DorianePin's @f1academy car will look for the first test of the year in Barcelona 馃槏 pic.twitter.com/QvpOaWnvUq