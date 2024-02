Alonso hint op contractverlenging

Fernando Alonso liet vorig jaar zien dat hij nog altijd razendsnel is. In dienst van Aston Martin stond hij regelmatig op het podium en pakte hij een grote hoeveelheid WK-punten. Alonso voelt zich goed en hij hint dan ook op een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport.

Alonso is inmiddels 42 jaar, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is nog steeds één van de snelste coureurs van het veld en men verwacht nog veel van hem in het aanstaande seizoen. Alonso beschikt over een aflopend contract, maar Aston Martin wil graag met hem doorgaan. Aangezien er door de transfer van Lewis Hamilton een plekje vrij is gekomen bij Mercedes, zijn er meer opties voor Alonso.

Het lijkt er in ieder geval op dat Alonso zelf graag verder wil gaan in de Formule 1. Hij voelt zich goed op zijn plek bij Aston Martin en hij geniet van de huidige prestaties. In de DAZN-documentaire 'Fernando Revelado' hint hij op een langer verblijf: "De Formule 1 wordt elk jaar populairder. Steeds meer jonge mensen volgen de sport, de tribunes zitten propvol en de kalender breekt ook records. Het is het begin van een grote golf en die wil ik niet bekijken vanaf de bank. Ik wil dat meemaken vanuit deze positie."