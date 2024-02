Hamilton schrijft nu al geschiedenis met Ferrari-move

Lewis Hamilton zorgde gisteren voor een schokgolf in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij Mercedes na dit seizoen gaat verlaten en dat hij vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. Het is een sensationele move, een terugblik op een bewogen dag.

1 februari 2024 zal de geschiedenisboekjes ingaan als een bizarre dag. Terwijl de hele sportwereld keek naar de Transfer Deadline Day in het voetbal, werd de grootste transfer van het jaar gemaakt in de Formule 1. In de ochtend kwamen Italiaanse en Spaanse media met het verhaal dat Lewis Hamilton op het punt zou staan om een contract te tekenen bij Ferrari. In eerste instantie reageerden fans lacherig, veel mensen gingen er vanuit dat het weer eens om een bizar gerucht ging.

Roddels

In het verleden gingen er immers wel vaker verhalen rond over Hamilton en Ferrari. Zelfs vorig jaar waren er geruchten over een overstap, maar alle partijen ontkenden toen dat er iets gaande was. Hamilton maakte aan alle geruchten een einde door zijn aflopende contract bij Mercedes te verlengen. De Brit tekende een contract tot en met 2025, maar er zat een addertje onder het gras. Het ging om een contract van 1 plus 1 jaar, het was dus veel makkelijker om tussentijds te vertrekken bij Mercedes.

In de loop van de ochtend werden de verhalen over de overstap van Hamilton naar Ferrari steeds serieuzer. Mercedes trommelde al het personeel op voor belangrijk nieuws. In de middag stroomde de parkeerplaats in Brackley vol, er stond groot nieuws voor de deur. De camera's van Sky Sports legden vast hoe het personeel met een broodje in de hand naar de ingang van het hoofdkantoor liep. Binnen kreeg men te horen wat in de ochtend al uitlekte: Hamilton verlaat het team na dit jaar.

Droom

Teambaas Toto Wolff was naar verluidt niet aanwezig bij het moment op de fabriek. De Oostenrijker bevond zich in het buitenland en via een online verbinding sprak hij zijn manschappen toe. Na tien minuutjes was de briefing voorbij en verliet het meeste personeel het gebouw. Wat er binnen werd gezegd was ongeveer hetzelfde als wat er in de media verscheen, Hamilton was ondertussen stil.

De Brit heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit nog eens in het scharlakenrood wilde rijden. Maar in de afgelopen jaren verklaarde hij meerdere keren de liefde aan Mercedes. Hij gaf aan dat hij droomde van een rol binnen het team na zijn actieve loopbaan en met zijn contractverlenging voegde hij daad bij het woord, zo leek het tenminste. Hamilton kon de lokroep van Ferrari niet weerstaan en dat is niet zo vreemd.

Oude bekende

Bij Ferrari is Frédéric Vasseur sinds dit jaar de teambaas. De Fransman kent Hamilton goed, want hij was de teambaas van Hamilton in diens jaren in de opstapklassen. De twee hebben een goede band en ze kunnen nu dus weer met elkaar gaan samenwerken. Bij Ferrari barsten ze van de ambitie, ze staan al bijna twintig jaar droog op het gebied van wereldtitels. Hamilton is de aangewezen man om daar verandering in te brengen. De komst van een zevenvoudig wereldkampioen, kan een schokgolf binnen Ferrari gaan veroorzaken.

Schumacher

Bij de Scuderia kan Hamilton zijn ultieme droom gaan verwezenlijken: de recordbrekende achtste wereldtitel pakken. Het is de verwachting dat hij dit jaar weer tegen de achtervleugel van Max Verstappen moet aankijken, maar in 2025 of 2026 kan er nog van alles gebeuren. Een achtste titel voor Hamilton in dienst van Ferrari, zou op meerdere vlakken bijzonder zijn. Hij zou hiermee het record van Michael Schumacher uit de boeken rijden. Het zou het cirkeltje rond maken. Hamilton volgde Schumacher op bij Mercedes, en nu kan hij eenzelfde legende bij Ferrari worden. Wat er ook gebeurt, het is nu al een historische week.