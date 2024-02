Sainz reageert strijdbaar op Ferrari-exit

Het is officieel: Lewis Hamilton rijdt per 2025 voor het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit seizoen bij Mercedes en daarna zal hij de komende jaren voor de Scuderia gaan rijden. Hij vervangt Carlos Sainz en de Spanjaard reageert strijdvaardig.

Sainz aasde op een nieuwe deal met Ferrari. In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over zijn gesprekken met Ferrari over een contractverlening, maar in de afgelopen dagen werd duidelijk dat deze gesprekken nogal stroef verliepen. Vandaag werd duidelijk wat de reden hiervoor was: Ferrari was in gesprek met Lewis Hamilton. Wat begon met een gerucht in de Spaanse en Italiaanse media werd binnen amper 24 uur een feit.

Sainz is het kind van de rekening, hij zit nu zonder stoeltje voor 2025 en hij zal opzoek moeten gaan naar een nieuwe uitdaging. In een statement reageerde hij op zijn vertrek: "In navolging van het nieuws van vandaag, maak ik bekend dat Ferrari en ikzelf na 2024 uit elkaar gaan. We hebben een lang seizoen voor de boeg en ik zal mijn uiterste beste gaan door voor het team en de Tifosi. Nieuws over mijn toekomst zal in de loop van de tijd bekend worden gemaakt."