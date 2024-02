Officieel: Hamilton maakt sensationele transfer naar Ferrari

Het is officieel: Lewis Hamilton stapt over naar Ferrari. Na dit seizoen zal hij gaan rijden voor de legendarische Italiaanse renstal. Vlak nadat Mercedes zijn vertrek heeft aangekondigd, heeft Ferrari nu bekend gemaakt dat Hamilton een meerderjarige deal heeft getekend.

Na een dag vol met bizarre geruchten is de kogel nu echt door de kerk: Lewis Hamilton verlaat Mercedes en tekent een contract bij Ferrari. Om 20:00 maakte Mercedes bekend dat Lewis Hamilton een clausule in zijn contract heeft gebruikt om te vertrekken. Dit houdt in dat Hamilton per 2025 niet meer onder contract staat bij Mercedes, maar wel bij Ferrari. De Italiaanse renstal kondigde de deal luttele minuten later aan.

Volgens Ferrari gaat het om een deal van meerdere seizoenen, Hamilton zal dus tot ver na zijn 40ste actief blijven in de Formule 1. Hij wordt bij Ferrari de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc en hij wordt de opvolger van Carlos Sainz. De Spanjaard onderhandelde met Ferrari over een nieuwe deal, maar die gesprekken werden dus gestopt nadat Hamilton ter tonele verscheen. De transfer wordt gezien als één van de grootste in de sport en hiermee wordt ook het silly season afgetrapt.