Brundle heeft zin Hamilton-transfer: "Echt een verhaal!"

Het lijkt er stevig op dat de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari snel bekend wordt gemaakt. Het zou een enorme stap zijn voor de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Martin Brundle heeft het nieuws ook meegekregen en hij stelt dat een prachtige transfer is.

In de vroege ochtend werd in de Italiaanse en Spaanse media gemeld dat Hamilton dicht bij een overstap naar het team van Ferrari zou zijn. Hij zou na dit seizoen over gaan stappen naar Ferrari en dat betekent dat Mercedes op zoek moet gaan naar een nieuwe coureur. Het is groot nieuws en het is zelfs de verwachting dat er iets bekend zal worden gemaakt over de veelbesproken deal.

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft veel zin in de aanstaande transfer van zijn landgenoot Hamilton. Brundle vindt het een mooie stap en hij denkt dat het voor veel spektakel kan zorgen. Op X schrijft Brundle zijn mening op: "Ik kijk hier zo naar uit! We vragen hem hier al jaren naar en hij leek haast vastgelijmd te zijn aan Mercedes, hij reageerde ook altijd afkeurend over een overstap. Hamilton en Leclerc samen in het scharlakenrood, dat is echt een verhaal!"