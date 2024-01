Dakar-icoon Jan de Rooy (80) overleden

Gisteravond heeft het Dakar-team van De Rooy bekend gemaakt dat rallylegende Jan de Rooy is overleden. De Rooy speelde een belangrijke rol in het truckklassement van de rally en hij was één van de grootste iconen uit de Nederlandse autosportgeschiedenis.

De familie De Rooy maakte via een kort statement bekend dat Jan de Rooy was overleden: "Na een heel kort ziekbed is ons pap, man en opa, vredig ingeslapen en herenigd met zijn grote liefde Annie. 80 jaar is hij mogen worden. Hij heeft zich 65 jaar lang ingezet voor zijn Transport bedrijf De Rooy, dat vorig jaar het honderdjarige jubileum vierde." Al snel regende het condoleances op sociale media.

Jan de Rooy groeide in de jaren '80 uit tot een icoon van de Nederlandse autosport. Hij nam met zijn iconische DAF-trucks deel aan de Dakar Rally en na een tweede plaats in 1985, wist hij in 1987 de rally te winnen bij de trucks. In 1988 sloeg het noodlot toe toen de zustertruck crashte, navigator Kees van Loevezijn kwam hierbij om het leven. De Rooy trok zich terug, maar in 2022 keerde hij weer terug in de Dakar Rally. In de laatste jaren werkte De Rooy meer op de achtergrond en zag hij hoe zijn zoon Gerard de Rooy ook de rally won. Jan de Rooy is tachtig jaar geworden.