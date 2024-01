Chicago schuift Formule 1-plannen opzij

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink populairder geworden in de Verenigde Staten. De sport plukt de vruchten van die populariteit, want er staan nu drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op de kalender. Dit weekend werd duidelijk dat er ook werd gedacht aan een race in Chicago, maar volgens de lokale wethouder is dat niet aan de orde.

Sinds vorig jaar staan er drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op het programma. Naast het Circuit of the Americas in Austin wordt er ook geracet op stratencircuits in Miami en Las Vegas. Afgelopen weekend leek het er op dat er ook een race in de straten van Chicago in de steigers stond. De eigenaren van de Formule 1 hadden namelijk handelsmerken geregistreerd die wezen op een race in Chicago.

Het was een opvallende move, maar volgers de lokale wethouder steekt de vork iets anders in de steel. Sinds vorig jaar racet de NASCAR in de straten van Chicago, maar daar zien de deals er iets anders uit dan in de Formule 1. Wethouder Brian Hopkins legt het uit aan de Chicago Sun Times: "Mij is verteld dat de Formule 1 standaard een deal van tien jaar wil sluiten. Het lijkt erop dat daar geen ruimte voor onderhandeling bij is. De gesprekken met onze stad zijn niet veel verder gekomen dan dat."