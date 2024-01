'Alpine zakt voor belangrijke crashtest, tijd begint te dringen'

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Dat betekent dus dat de nieuwe auto's langzamerhand vorm beginnen te krijgen. Het team van Alpine loopt nu mogelijk al tegen wat problemen aan, terwijl de launch voor de deur staat.

Een nieuw chassis of onderdeel mag pas worden gebruikt, als deze door de verplichte crashtest van de FIA komt. Het komt regelmatig voor dat een team niet door de eerste crashtest komt, zoals recent het geval was bij Red Bull Racing. Maar het is wel belangrijk dat deze crashtest daarna snel wordt gehaald, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. Vertraging in het ontwikkelingsproces is dan ook niet gewenst.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com begint de tijd voor het team van Alpine te dringen. Volgens het medium is het nieuwe chassis van het team wel door de gevreesde frontale crashtest gekomen, maar zijn ze nog niet geslaagd voor een andere belangrijke test. Volgens het medium is Alpine namelijk nog niet door de laterale crashtest heen gekomen. Bij deze test wordt er gekeken naar de zijkant van de auto, en daar is Alpine dus voor gezakt. Alpine heeft aan de zijkant de nodige veranderingen doorgevoerd, maar dat is dus nog niet goedgekeurd. Op 7 februari onthult Alpine de nieuwe auto, dus ze zullen een beetje tempo moeten maken.