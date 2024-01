Häkkinen wil Verstappen nog niet aanwijzen als titelfavoriet

Over ruim een maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Er is nog geen meter gereden, maar de meeste kenners zien Red Bull Racing en Max Verstappen als de grote favorieten voor de titels. Mika Häkkinen wil dit echter nog niet zeggen, hij vindt het daar veel te vroeg voor.

Red Bull en Verstappen kenden vorig jaar een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Verstappen won een recordaantal van negentien Grands Prix en hij werd dan ook voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Aangezien de technische regels voor het aankomende seizoen amper zijn veranderd, verwacht men dat Red Bull de voorsprong van vorig jaar kan vasthouden.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen wil dit nog niet zeggen. De Finse oud-coureur wil eerst de wintertests en de eerste races afwachten. In gesprek met de Duitse krant Bild legt Häkkinen zijn mening uit: "Hoe vaak hebben we coureurs en teams wel niet aangewezen als kampioenen voordat de wintertests waren begonnen? En hoe vaak werden ze toen ook geen kampioen? Dat is heel erg vaak het geval geweest. Begrijp mij niet verkeerd, ik denk ook dat Red Bull en Max waarschijnlijk gaan winnen. Maar we moeten niet doen alsof ze alles al hebben gewonnen voordat er een meter is gereden."