Gezamenlijk raceweekend Formule 1 en MotoGP nog steeds mogelijk

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De kijkcijfers zijn flink gestegen en daar willen veel mensen van profiteren. Eerder werd er al gesproken over een gezamenlijk weekend met de MotoGP en dat idee ligt momenteel nog steeds op tafel.

Vorig jaar werd er al gesproken over een mogelijk gezamenlijk raceweekend van de Formule 1 en de MotoGP. De twee grote klassen kunnen elkaar versterken en ze kunnen hun races aan elkaars publiek voorstellen. De topman van de MotoGP was hier zeer enthousiast over en vanuit de Formule 1 klonken geen ontkennende geluiden. Toch bleef het maanden stil over de plannen, maar nu het Formule 1-circuit van Madrid is aangekondigd wordt er weer gereageerd.

In de MotoGP zien ze nu namelijk weer kansen om een gezamenlijk raceweekend te organiseren. Het plannetje ligt namelijk nog steeds op tafel en MotoGP-kopman Carmelo Ezpeleta legt de huidige situatie uit aan persbureau Europa Press: "Ik heb al jaren een geweldige relatie met Stefano Domenicali. We denken al geruime tijd na over het opzetten van zo'n project. Het is zeker niet makkelijk, maar dit soort ideeën kan je niet uit je hoofd zetten. Het is zeker mogelijk en als het kan dan gaan we dat ook doen."