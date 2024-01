Allison verwacht strijdlustige Hamilton: "Twijfel niet aan zijn motivatie"

Het team van Mercedes wil dit jaar eindelijk gaan toeslaan in de Formule 1. Na twee tegenvallende jaren wil de Duitse renstal nu sportieve wraak gaan nemen en daarvoor rekenen ze vooral op Lewis Hamilton. James Allison ziet dat Hamilton nog steeds enorm gemotiveerd is.

Na het zeer spannende seizoen in 2021 greep Mercedes in de afgelopen twee jaar naast het goud. Red Bull Racing had de zaakjes veel beter op orde en Mercedes vocht slechts mee om de kruimels. In 2022 wisten ze nog één race te winnen met George Russell, maar verder waren de problemen groot. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat al twee jaar droog en Mercedes moet gaan toeslaan. Ze gooien daarvoor het hele design overhoop.

Technisch directeur James Allison is op de achtergrond druk bezig met de voorbereidingen op het komende seizoen. De Brit is strijdbaar en aan Autosport laat hij weten dat Hamilton dat ook is: "Ik denk dat het moeilijk is om een coureur te vinden op de grid die niet gemotiveerd is om te winnen. Over het algemeen is het zo dat als een coureur veel successen heeft gekend, hij een grotere nood heeft om te winnen. In Lewis zijn geval heb ik geen twijfel over zijn motivatie om terug te keren op het winnende pad. Het zal meer aan het materiaal liggen dan aan hem."