Steiner verwacht dat Red Bull-dominantie snel voorbij zal zijn

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen jaren zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar met overmacht wereldkampioen en constructeurskampioen. Volgens Günther Steiner is dit slechts een periode die vroeg of laat voorbij zal zijn.

Red Bull verbrak vorig jaar een vrachtlading aan records. De Oostenrijkse renstal werd slechts één keer verslagen en met Max Verstappen waren ze ook zeer dominant. Verstappen werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen en hij beleefde zijn beste seizoen tot nu toe in de sport. Aangezien de regels voor het aankomende seizoen amper zijn veranderd, verwacht men opnieuw een overheersing van Red Bull.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt er anders over. De Italiaan ziet genoeg kansen voor andere teams en hij legt zijn mening uit aan PlanetF1 tijdens het Autosport International-event: "Dit zal ten einde gaan komen. Ik denk dat dit slechts een goede periode is. Ik verwacht dat een paar teams aankomend jaar kunnen gaan aanhaken. McLaren wist vorig jaar zeer snel aan te haken. In elke race kan er iemand gaan meedoen, omdat de regels stabiel zijn gebleven. Er is een bepaalde limiet aan wat je kan doen qua ontwikkeling en iedereen zal dat punt gaan bereiken."