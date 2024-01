Coulthard oppert bandenstrijd om Formule 1 spannender te maken

Het afgelopen Formule 1-seizoen was zeer bijzonder, maar niet bepaald spannend. Max Verstappen was oppermachtig en hij werd met speels gemak voor het derde jaar op rij wereldkampioen. David Coulthard heeft een manier bedacht om de sport spannender te maken, hij pleit voor een extra bandenleverancier.

Verstappen won afgelopen seizoen een recordaantal van negentien Grands Prix in de Formule 1, zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez wist ook twee races te winnen. Red Bull werd uiteindelijk slechts één keer verslagen en ze wonnen dan ook het wereldkampioenschap en het constructeurskampioenschap. Kenners vragen zich af hoe de Formule 1 spannender kan worden gemaakt, iedereen heeft daarvoor een andere oplossing in het hoofd.

Oud-coureur David Coulthard is van mening dat een extra bandenleverancier naast Pirelli voor veel meer spanning kan zorgen. In zijn podcast 'Formula for Success' legt hij zijn plan uit aan zijn maatje Eddie Jordan: "Ik denk niet dat er echt een verlangen is naar een bandenstrijd, maar ik denk wel dat het beter zou zijn. Soms heeft Pirelli dan de juiste band voor een circuit en een ander weekend heeft bijvoorbeeld Bridgestone dat dan weer. Daardoor verandert de competitieve balans op ieder circuit op basis van het enige onderdeel dat de grond raakt, namelijk de banden."