Komatsu verwacht weinig van seizoenstart

Het team van Haas eindigde afgelopen jaar op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De Amerikaanse renstal wil nu stappen gaan zetten met de nieuwe auto. Kersvers teambaas Ayao Komatsu wil niet te vroeg juichen, hij stelt dat zijn team wel laat is begonnen met het ontwikkelingsproces.

Komatsu werd vorige week aangesteld als de nieuwe teambaas van het team van Haas. Aangezien teameigenaar Gene Haas had besloten om het contract van Günther Steine niet te verlengen, werd Komatsu naar voren geschoven. De Japanner is trots, maar hij wil niet dat iedereen te hoge verwachtingen heeft van zijn team. Hij wijst naar het ontwikkelingsproces en de prestaties van het afgelopen jaar.

Teambaas Komatsu wil niet stellen dat Haas ver achter de rest van het veld zal gaan rijden. De Japanner wil realistisch blijven en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "De auto voor 2024 is overduidelijk een stap. Maar of het goed genoeg is om het op te nemen tegen de competitie? Dat denk ik niet, want we zijn pas laat begonnen. We hebben het concept ook vrij laat aangepast en de update in Austin had ook invloed op onze resources. Ik ben dus realistisch over de auto waarmee we in Bahrein gaan rijden, maar ik ben niet negatief."