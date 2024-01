Kan Ferrari Red Bull uitdagen? "Coureurs maken domme fouten"

Over iets meer dan een maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start. Het is de verwachting dat Red Bull Racing weer zal gaan domineren, maar men vraagt zich vooral af wie de uitdagers zullen zijn. Ralf Schumacher verwacht weinig van Ferrari omdat die coureurs te veel foutjes maken.

Ferrari was in 2023 het enige team dat Red Bull wist te verslaan. In Singapore kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep en dat was meteen ook het hoogtepunt van het seizoen van Ferrari. De Italiaanse renstal kampte namelijk weer met een grote hoeveelheid problemen. Ondanks een handjevol pole positions wisten Sainz en Charles Leclerc geen andere zeges te grijpen. Ze maakten daarnaast ook weer een aantal foutjes en dat zorgt voor kritiek.

Domme foutjes

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt hierdoor dat Ferrari de degens niet zal kruisen met Red Bull tijdens het aankomende seizoen. In de podcast 'Formula for Success' legt Schumacher uit waarom hij weinig van Ferrari verwacht: "Het is zeker een mogelijkheid, maar je weet bij beide coureurs nooit wat ze gaan doen. Dan rijden ze aan de leiding van de race en dan spinnen ze van de baan af. Ze raken elkaar dan wel niet, maar ze maken wel domme foutjes."

Vasseur

Schumacher rekent Ferrari voorlopig nog niet tot de favorieten. De Duitser ziet dat het wel steeds beter gaat bij de Italiaanse renstal, maar hij ziet simpelweg nog te veel zwakke punten: "Ik denk dat teambaas Frédéric Vasseur tot nu toe goed werk heeft geleverd. Je kan zien dat die groep langzamerhand naar elkaar toegroeit en dat er minder foutjes worden gemaakt. De pitstops worden ook steeds beter. Ik zie ze nu gewoon niet als de grootste uitdager, maar misschien heb ik het mis."