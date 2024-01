Ecclestone steunt bekritiseerde Ben Sulayem

Autosportfederatie FIA beleeft lastige tijden. De FIA ontving in de afgelopen maanden veel kritiek en vooral president Mohammed Ben Sulayem kreeg te maken met harde woorden. Bernie Ecclestone snapt hier helemaal niets van, hij is van mening dat Ben Sulayem zijn werk goed uitvoert.

De FIA nam in de afgelopen maanden meerdere beslissingen die niet even goed vielen bij iedereen. Het kortstondige onderzoek naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie zorgde bijvoorbeeld voor zeer veel ophef. Vooral het leiderschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem kon op veel kritiek rekenen. Hij spreekt zich vaak zeer open uit over bepaalde zaken, hij is zeer enthousiast over de plannen van Andretti en hij neemt beslissingen die niet altijd even goed vallen bij de teams en coureurs.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone kan zich wel vinden in de werkwijze van Ben Sulayem. Hij is dan ook te spreken over het gedrag van de FIA-president. Bij Sport Bild spreekt Ecclestone zich uit: "Hij doet dingen anders dan ze eerder werden gedaan. Hij pakt het ook anders aan dan ik zou doen. Maar in mijn ogen is hij een directe man die het beste wil doen voor de sport. Zijn slechte reputatie is veroorzaakt door mensen die hem niet begrijpen. Hij leert nu gewoon dat de leiders van de teams in deze sport zich anders gedragen dan hij had gedacht."