Ford wil direct naar het podium met Red Bull

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op 2026. Vanaf dat jaar gaan ze samenwerken met Ford. Ze ontwikkelen samen krachtbronnen en de ambities zijn enorm hoog. Ford-kopstuk Jim Farley is ambitieus en hij stelt dat Red Bull het beste team heeft.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen. Red Bull en Ford zijn bezig met het ontwikkelen van de nieuwe motor en de ambities zijn zeer hoog. Red Bull is momenteel immers oppermachtig in de Formule 1 en bij Ford willen ze die dominantie het liefst vasthouden. Toch weten ze dat ze niet te vroeg moeten juichen.

Ford CEO Jim Farley is zeer trots op de huidige ontwikkelingen. De Amerikaan is zeer tevreden over de samenwerking met Red Bull en hij ziet achter de schermen veel goede dingen. Farley is van mening dat Red Bull het beste team is en hij wordt geciteerd door RaceFans: "We hebben de beste coureurs en we hebben de beste technische support. We hebben het beste van Ford bij elkaar gehaald om hen te helpen. Maar het team en het team dat de krachtbronnen maakt in Milton Keynes, zijn echt top notch. We vliegen eerste klasse naar de top van het podium."