Compliment voor Verstappen: "Max een coureur, Hamilton een merk"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlander werd vorig jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de sport. Hij geldt dan ook als de topfavoriet voor het aankomende seizoen en volgens Graham Watson is Verstappen echt een coureur, terwijl Lewis Hamilton meer een merk is.

Verstappen vocht in 2021 met Hamilton om de wereldtitel. Na een historische titelstrijd kwam Verstappen uiteindelijk als winnaar uit de bus. Hij hield het momentum vast en hij werd op een overtuigende wijze wereldkampioen in 2022 en 2023. Terwijl Verstappen race na race won, zocht Hamilton naar zijn vorm. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn Mercedes-bolide en hij heeft al sinds 2021 geen race meer gewonnen.

Kenners zijn onder de indruk van Verstappen. Graham Watson werkte met Verstappen bij het toenmalige Toro Rosso. Watson ziet dat Verstappen de Formule 1 heeft geïntroduceerd bij een nieuw publiek. In gesprek met Formule 1 Magazine is Watson duidelijk: "Hamilton is heel talentvol, maar hij is bij zoveel dingen betrokken dat men zich afvraagt of hij wel een Formule 1-coureur is. Hamilton is een merk, Max Verstappen is een Formule 1-coureur. Dat zal ook niet veranderen. Ik zeg niet dat Hamilton het verkeerd doet, maar hij is niet de nerd zoals Max. Als zulke jongens niet in een auto zitten, zitten ze in een kart of in de simulator."