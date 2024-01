Ford levert dragrace-technologieën aan Red Bull

Bij het team van Red Bull Racing wordt er momenteel hard gewerkt aan de toekomst. Men is niet alleen bezig met de voorbereidingen op aankomend seizoen, maar ook op 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden en samen met Ford ontwikkelt Red Bull eigen krachtbronnen. Ford gebruikt hiervoor zelfs technologieën uit het dragracen.

Red Bull en Ford zijn samen hard bezig met het ontwikkelen van krachtbronnen voor 2026. Vanaf dat jaar gaan Red Bull Racing en AlphaTauri rijden met deze speciale motoren. Voor beide bedrijven is het een sprong in het diepe, want ze hebben allebei geen recente ervaring met het bouwen van Formule 1-motoren. Toch is het vertrouwen groot, want Red Bull pakt het project zeer serieus aan.

Uitwisselen

Bij Ford werken ze goed samen met de Oostenrijkse renstal. CEO Jim Farley leert steeds meer over de Formule 1 en hij legt aan Speedcafe uit hoe het er nu uitziet: "We gaan terug naar de Formule 1 op een manier zoals we dat in het verleden niet hebben gedaan. Het blijkt nu dat de beste aerodynamica, de beste telemetrie en de beste digitale diagnostiek in de Formule 1 te vinden zijn. We hebben al die dingen eigenlijk nodig voor elektrische auto's. Dus we gaan terug naar de jaren '70 met de uitwisseling van techniek. Dit is niet hetzelfde als het hebben van een team, we wisselen letterlijk technologie uit."

NHRA

Ford helpt Red Bull op hun beurt weer met het leveren van kennis over elektrische systemen. Vanaf 2026 wordt er namelijk veel meer vermogen geleverd door elektrische motorcomponenten. Volgens Farley komt deze technologie uit een opvallende klasse: "In 2026 gaat het aandeel van de elektrische systemen ongeveer naar vijftig procent, wij hebben dat bijvoorbeeld in de NHRA (dragracen, red.). Aan de andere kant kunnen wij dus telemetrie, digitale diagnostiek en aerodynamica gebruiken die we kunnen toepassen op de productie van elektrische auto's om de batterijen kleiner te maken."