Komatsu wil Steiner niet gaan kopiëren bij Haas

Ayao Komatsu fungeert sinds vorige week als de teambaas van het team van Haas. De Japanner werd aangesteld als de vervanger van Günther Steiner. Komatsu barst van het vertrouwen, maar hij geeft wel heel duidelijk aan dat hij zijn voorganger niet gaan nadoen.

Komatsu is al vele jaren werkzaam bij het team van Haas. Hij vervulde meerdere rollen binnen het team en hij zat vorig jaar naast Steiner aan de pitwall van Haas. De Japanner kent Steiner dus heel erg goed en hij heeft dus een kijkje in de keuken gehad. Toch verwacht men een andere manier van leiding geven van Komatsu, teameigenaar Gene Haas heeft dan ook expres voor hem gekozen.

Komatsu heeft zich nu voor het eerst in de media uitgesproken over zijn nieuwe rol bij Haas. Hij geeft heel duidelijk aan dat hij zichzelf is en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik ga niet proberen om Günther Steiner na te doen. Hij is echt een compleet ander persoon. Ik ben niet hier om zijn karakter te gaan vervangen. Hij is een compleet ander persoon, zoals jullie wel weten. Hij heeft heel erg andere krachten en zwaktes dan ik. Ik probeer niet iemand anders te zijn. Gene weet dat en als hij op die manier een vervanger had willen hebben, dan had hij wel iemand anders aangesteld."