Osaka wil Japanse Grand Prix overnemen van Suzuka

De Formule 1-kalender is dit jaar voller dan ooit. Er staat een recordaantal van 24 Grands Prix op de planning en er zijn nog steeds veel geïnteresseerde partijen voor nieuwe races. Ook vanuit Japan klinken er nu weer opvallende geluiden, een nieuwe partij meldt zich aan.

De Japanse Grand Prix wordt als sinds jaar en dag verreden op het circuit van Suzuka. De baan is zeer populair bij de coureurs en men ziet het als een echt stukje Formule 1-historie. Het contract van Suzuka loopt echter eind dit jaar af en dat zou dus kunnen betekenen dat andere partijen zich kunnen melden bij de FIA. Aangezien er veel interesse is en er veel contracten aflopen, kan de kalender flink gaan veranderen.

Suzuka heeft nu namelijk een concurrent gekregen. Het Osaka Tourism Bureau heeft zich namelijk gemeld om een Grand Prix te organiseren. Ze azen op een race op een stratencircuit in het centrum van de historische Japanse miljoenenstad. De Japanners zien nog wel veel obstakels, maar ze hebben ook goede hoop. In Osaka wijst men namelijk naar de mogelijke economische impact op het gebied. Hiervoor vergelijken ze hun situatie met die van Las Vegas. In de Amerikaanse stad wordt sinds vorig jaar een Grand Prix georganiseerd op een stratencircuit midden in het centrum.