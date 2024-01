Mercedes kiest toptalent Pin voor F1 Academy

Alle teams zijn aankomend seizoen verplicht om een coureur te steunen in de F1 Academy. Dat betekent dat ze allemaal een coureur moeten opnemen in hun opleidingsploegen. Het team van Mercedes heeft vandaag bekend gemaakt dat ze Doriane Pin gaan ondersteunen.

Pin geldt als één van de grootste vrouwelijke talenten van het moment. De Française reed afgelopen jaar in het World Endurance Championship en daar maakte ze veel indruk. Ze zal aankomend seizoen in de kleuren van Mercedes gaan rijden in de F1 Academy. Pin zal gaan rijden voor het team van Prema, daar wordt ze de teamgenoot van Tina Hausmann, die op haar beurt weer in de kleuren van Aston Martin zal gaan rijden.

We're excited to announce Iron Dame @DorianePin has joined our Junior Programme and will be representing us in @f1academy this year 馃憦



The French driver will be racing with the support of the ground-breaking @IronDames_ project at @PREMA_Team



Find out more 馃憞