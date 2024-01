Motorrijder Falcón overleden na zware crash in Dakar Rally

Deze weken wordt in Saoedi-Arabië de iconische Dakar Rally verreden. Vorige week ging het echter vreselijk mis bij de Spaanse motorrijder Carles Falcón. Hij crashte zwaar tijdens de tweede etappe en zijn team heeft vandaag bekend gemaakt dat Falcón is overleden aan zijn verwondingen.

De 45-jarige Falcón raakte vorige week zwaar gewond tijdens een crash in de tweede etappe. Hij werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis en hij werd met behulp van de Spaanse autoriteiten voorbereid op een herstelperiode in zijn thuisland. Zijn team TwinTrail Racing Team verliet de rally op Falcón bij te staan. Vandaag maakte het team echter bekend dat Falcón is overleden aan zijn verwondingen. Het verdrietige nieuws maakt veel los bij de fans van de rally.