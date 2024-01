Wolff verlengt contract en gelooft in achtste titel Hamilton

Het team van Mercedes wil dit jaar weer om de zeges gaan vechten. Teambaas Toto Wolff heeft zijn contract verlengd en hij aast op nieuwe successen. De Oostenrijker rekent op zijn coureurs en hij gelooft ook in een achtste wereldtitel van Lewis Hamilton.

Wolff heeft bekend gemaakt dat hij zijn contract bij Mercedes heeft verlengd tot en met 2026. De Oostenrijker is naast teambaas ook aandeelhouder en hij wil het beste rendement op zijn investeringen. Mercedes heeft een lastige periode achter de rug, in de afgelopen twee jaar werden ze verslagen door het veel snellere Red Bull. In 2023 wisten ze zelfs geen enkele Grand Prix te winnen, maar werden ze wel tweede in het constructeurskampioenschap.

Verplichting

Wolff maakt het nieuws van zijn contractverlenging bekend in een interview met de Britse krant The Telegraph. Wolff spreekt hier ook zijn ambities voor het komende seizoen uit: "Je kunt niet beginnen met een houding van 'dit kan niet mogelijk zijn.' We zagen vorig jaar dat McLaren een enorme vooruitgang boekte met slechts één update. We hebben een tweejarige deal getekend met Lewis en we zijn aan hem en George verplicht om onze volledige aandacht te geven aan 2024 en 2025. Ik denk dat het mogelijk is."

Achtste titel

Wolff denkt dat hij Mercedes en Hamilton een nieuwe wereldtitel kan gaan bezorgen. De Oostenrijker gelooft er heilig in dat Hamilton een recordbrekende achtste wereldtitel kan gaan pakken: "Er is een reden waarom Lewis een zevenvoudig wereldkampioen is en alle records heeft gebroken. Zijn vaardigheden zitten simpelweg op een ander niveau. Als we hem in staat stellen om in een auto te rijden waarin hij zich goed voelt, dan zal hij op een niveau zijn die nodig is om een kampioenschap te winnen."