Hamilton trotser op Mercedes door tegenvallende resultaten

Lewis Hamilton kende afgelopen jaar een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur werd nog wel derde in het wereldkampioenschap, maar hij wist geen race te winnen. Hamilton wil echter niet te lang blijven balen, hij heeft een aantal wijze lessen geleerd.

Hamilton wilde in 2023 sportieve revanche nemen na een teleurstellend 2022. Maar het ging niet zoals hij had gehoopt, Mercedes kon de razendsnelle Red Bull Racing-bolides niet bijhouden. Hamilton moest vooral knokken in het middenveld en daar was hij niet tevreden mee. De zevenvoudig wereldkampioen won voor het tweede jaar op rij geen Grand Prix en dat deed pijn, in alle voorgaande seizoenen wist hij immers wel te winnen.

Hamilton gaat niet in een hoekje zitten huilen. De Brit blijft hoopvol en hij is enorm trots op zijn teamgenoten. In een video op het YouTube-kanaal van Mercedes legt Hamilton uit wat hij heeft geleerd: "Het heeft mijn weerstand sowieso versterkt, maar ik vond het ook enorm indrukwekkend om te zien hoe sterk en onverslaanbaar het team al die tijd is geweest. Ze blijven zichzelf tot het uiterste drijven en ze geven gewoon helemaal nooit op. Het voornaamste wat ik heb geleerd, is dat ik wat liever voor mijzelf moet zijn."