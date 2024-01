Newey volledig verrast door enorme Red Bull-overheersing

Het team van Red Bull Racing heerste afgelopen jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal was veel sneller dan de rest van het veld en ze werden met Max Verstappen wereldkampioen. Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft toe dat hij nooit had zien aankomen dat zijn team zou gaan domineren.

Verstappen werd vorig jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. De Nederlander deed dat op een zeer overtuigende manier, hij verbrak enorm veel records en hij won negentien Grands Prix. Verstappens teamgenoot Sergio Perez won twee races en dat zorgde ervoor dat Red Bull in 2023 slechts één Grand Prix niet heeft gewonnen. De concurrentie vreest dat Red Bull ook aankomend seizoen onverslaanbaar is.

Aangezien de regels amper worden veranderd, verwacht men dat Red Bull de voorsprong zal behouden. Topontwerper Adrian Newey laat aan Top Gear Magazine weten dat hij niet had verwacht dat deze dominantie nog mogelijk was: "Het is een complete verrassing. In 2022 hadden we de grootste regelwijziging qua chassis sinds 1983, het grondeffect keerde weer terug. We hadden verwacht dat het tweede jaar met amper nieuwe regels én met slechts een gewijzigde auto, we geen voorsprong meer zouden hebben. Dat is dus duidelijk niet gebeurd."