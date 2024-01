Alpine deelt eerste beelden van belangrijke fire-up

Het team van Alpine heeft een grote stap gezet in de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Franse renstal is het jaar goed begonnen, want op sociale media delen ze trots beelden van een grote mijlpaal. Ze hebben voor het eerst de krachtbron van de nieuwe auto opgestart.

Op sociale media delen ze trots de beelden van de mijlpaal. Te zien is hoe men zicht verzameld in een fabriekshal om te zien hoe de monteurs en de technici de krachtbron voor het eerst tot leven wekken. Het is een belangrijke mijlpaal en de teams delen deze beelden altijd met veel trots. Alpine is het eerste team dat de beelden heeft gedeeld van de zogenaamde fire up voor het nieuwe seizoen.