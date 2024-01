Red Bull blijft bescheiden: "Dominantie hangt af van wat anderen doen"

Het team van Red Bull Racing was afgelopen jaar extreem dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won bijna alles races en ze wisten een enorme hoeveelheid records te breken. Pierre Waché blijft echter kalm, hij stelt dat dominantie afhangt van wat andere teams doen.

Red Bull werd in 2023 zowel wereldkampioen als constructeurskampioen. Max Verstappen schonk ze een enorme hoeveelheid zeges en ook zijn teammaat Sergio Perez kwam tweemaal als winnaar over de streep. Uiteindelijk won Red Bull in 2023 alleen de Singaporese Grand Prix niet. De Oostenrijkse renstal verbrak enorm veel records, het wordt zelfs gezien als één van de machtigste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1.

Bij Red Bull zijn ze echter bescheiden. Technisch directeur Pierre Waché wijst vooral naar de andere teams. In gesprek met Motorsport.com legt Waché het uit: "Dominantie hangt af van wat anderen doen. Misschien hebben andere teams wel fouten gemaakt tijdens het ontwikkelen van hun auto. Kijk bijvoorbeeld naar McLaren en ze in staat waren om na een slechte seizoenstart dichterbij te komen. Je kunt stellen dat andere teams het niet op die manier voor elkaar hebben gekregen, daaraan zie je meteen het verschil. Als de anderen die stappen wel hadden gehad, dan had je mij niet eens gevraagd naar dominantie."