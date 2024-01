'Red Bull presenteert RB20 op 8 februari'

Alle teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. Eind volgende maand gaat het nieuwe seizoen van start en de auto's moeten voor die tijd worden onthuld. Het lijkt erop dat Red Bull Racing de nieuwe wagen al vroeg in februari gaat onthullen.

Red Bull verdedigt dit jaar de wereldtitel en de constructeurstitel in de Formule 1. Aangezien ze vorig jaar al vroeg de focus legde op de RB20 voor dit jaar, zijn de verwachtingen weer hoog. Recent kwam naar buiten dat Red Bull niet door de gebruikelijke crashtest was gekomen, maar dat lijkt geen groot probleem te zijn. Het is dan ook de verwachting dat de auto ruim op tijd klaar is.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zal Red Bull het doek van de nieuwe auto gaan trekken op 8 februari, over iets minder dan een maand dus. Red Bull is daarmee een vroege vogel, want veel teams maken pas later in februari hun nieuwe uitdager bekend. Red Bull rijdt volgend seizoen weer met Max Verstappen en Sergio Perez achter het stuur. De naam van de wagen is ook al een tijdje bekend, het gaat om de RB20.