F1 TV Pro-abonnement wordt per direct flink duurder

De Formule 1 is in Nederlander niet alleen te zien bij Viaplay. De streamingdienst heeft de uitzendrechten van de sport in handen, maar de Nederlandse fan kan ook naar F1 TV kijken. De prijzen van deze dienst zijn echter flink omhoog gegaan voor het komende jaar.

F1 TV wordt gezien als het beste alternatief voor Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving in de afgelopen tijd veel kritiek en ze verkeren ook in financiële problemen. F1 TV Pro kent daarom veel fans omdat er via deze dienst van de FOM kan worden gekeken naar de races met het commentaar naar keuze. Onder meer het Nederlandse en het Engels Sky Sports-commentaar is via F1 TV beschikbaar.

Wie voor aankomend seizoen een abonnement op F1 TV Pro wil aanschaffen, moet echter diep in de buidel tasten. Er is namelijk een flinke prijsverhoging doorgevoerd. Op de site van de dienst is nu te zien dat een nieuw abonnement 94,99 euro per jaar of 11,90 per maand kost. Voorheen kostte een abonnement op F1 TV Pro 64,99 euro per maand in Nederland. Het is niet duidelijk of bestaande leden ook meer geld moeten gaan betalen. In 2024 is F1 TV overigens ook onderdeel van het Viaplay-pakket.