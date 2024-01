Aandeelhouders keuren belangrijke plannen Viaplay goed

De mensen bij Viaplay kunnen opgelucht adem halen. Vandaag stond er een belangrijke bijeenkomst op het programma voor de streamingdienst. De aandeelhouders van het bedrijf hebben de plannen om de toekomst te waarborgen goedgekeurd, het is goed nieuws voor Viaplay.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst ontving al snel veel kritiek op de manier van uitzenden, het commentaar en de kwaliteit van de streams. Daarnaast hadden ze het op financieel gebied heel erg zwaar. Het leek er eventjes op dat ze op omvallen stonden, maar uiteindelijk besloten ze in te grijpen. Ze trokken zich terug van een aantal markten en ze presenteerden een flinke kapitaalinjectie.

Vandaag kwamen de aandeelhouders bij elkaar om de plannen te bekijken. Ze besloten akkoord te gaan met de plannen voor de herkapitalisatie. Eerder gingen de obligatiehouders ook akkoord met de plannen van Viaplay. Canal+ en PPF krijgen veel aandelen in handen. Hiermee hoopt Viaplay voorlopig het hoofd boven water te houden, maar het is nog maar de vraag of dit gaat lukken. Er bestaat veel twijfel over de streamingdienst en de kritiek is ook nog niet weg. Ze hebben tot eind dit jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in handen.