Herbert hoort verhalen over situatie Schumacher: "Weet niet of het klopt"

Eind vorige maand was het precies tien jaar geleden dat Michael Schumacher zwaargewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het nu gaat met de Duitse Formule 1-legende, is niet duidelijk. Ook Johnny Herbert weet dat niet, maar hij hoort wel een aantal dingen. Herbert weet alleen niet of dat klopt.

Schumacher raakte tien jaar geleden zwaargewond bij een ski-ongeval. Hij skiede kortstondig naast de piste, waar hij viel en een steen raakte met zijn hoofd. Hij droeg wel een helm, maar hij raakte wel zwaargewond. Schumacher lag in een coma, maar daar ontwaakte hij weer uit. Zijn familie heeft sindsdien zeer weinig naar buiten gebracht over zijn gezondheid, ze doen er alles aan om dat privé te houden.

Eettafel

Oud-coureur Johnny Herbert mist Schumacher. De Brit was de teamgenoot van Schumacher bij Benetton en in gesprek met BettingSites spreekt hij zich uit: "Ik hoor soms wat dingen uit de tweede hand. Ik hoor van mensen binnen de Formule 1 dat hij aan de eettafel zit, maar ik weet niet of dat klopt. Ik kan alleen tussen de regels lezen. We hebben niet zoveel gehoord van de familie en dat is begrijpelijk. Michael en zijn familie wilden altijd al alles zo privé mogelijk houden."

Dezelfde situatie

Herbert wil verder dan ook niet speculeren over de situatie van Schumacher. De Britse oud-coureur gaat ervan uit dat Schumachers situatie niet veel is veranderd: "Ik denk dat omdat we nog niet zoveel van de familie hebben gehoord, hij zich nog steeds in dezelfde situatie bevindt als vlak na het ongeval. Ik denk dat de familie hoopt dat de wetenschap iets vindt dat de Michael kan terugbrengen die we allemaal kennen."