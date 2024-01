Chandhok hoopt op Mercedes: "Nog steeds het beste rijdersduo"

Het team van Mercedes gaat dit jaar op jacht naar sportieve revanche. De Duitse renstal wist in 2023 geen race te winnen en dat zorgde voor frustratie. De verwachtingen zijn hoog, Karun Chandhok is bijvoorbeeld van mening dat Mercedes beschikt over het beste rijdersduo.

George Russell en Lewis Hamilton gingen afgelopen jaar op jacht naar goede resultaten. Na een teleurstellend 2022 wilde men bij Mercedes gaan terugslaan. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis, want Red Bull Racing bleek veel te snel te zijn. De Mercedes-coureurs konden slechts om de kruimels vechten en dat zorgde voor frustratie. Men is namelijk nog steeds van mening dat ze in staat zijn om de Red Bulls uit te dagen.

Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is van mening dat Mercedes nog altijd een grote rol kan spelen in de Formule 1. Chandhok hoopt er in ieder geval wel op, hij spreekt zich hierover uit in de podcast van Sky Sports F1: "De grootste vraag voor mij is wat Mercedes volgend seizoen gaat leveren aan de coureurs. Ik ben nog steeds van mening dat ze het beste rijdersduo op de grid hebben. Dat is al zo sinds ze George een contract hebben gegeven. Als neutrale kijker wil de hele wereld ze zien vechten tegen Max en Ferrari."