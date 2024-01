Ecclestone vindt Red Bull betere plek voor Schumacher

Mick Schumacher rijdt ook dit jaar niet in de Formule 1. De Duitser blijft aan als reservecoureur van Mercedes en hij gaat voor Alpine rijden in het WEC. Bernie Ecclestone heeft medelijden met Schumacher, hij stelt dat de Duitse coureur beter voor een ander Formule 1-team had moeten kiezen.

Schumacher belandde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas. In zijn eerste seizoen ontving hij veel complimenten en men was benieuwd hoe hij zou presteren in een competitieve auto. In 2022 werd hij echter volledig naar huis gereden door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher reed daarnaast veel schade en dat kostte hem zijn zitje bij Haas. Hij werd reservecoureur bij Mercedes, maar een Formule 1-zitje voor 2024 zat er niet in.

Schumacher blijft actief voor Mercedes en hij gaat racen voor Alpine in de Hypercar-klasse van het WEC. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft medelijden met Schumacher. De Brit stelt dat hij beter voor een ander team had kunnen kiezen. Bij de Süddeutsche Zeitung spreekt Ecclestone zich uit: "Hij zou in betere handen zijn bij een team zoals Red Bull met hun juniorenprogramma. Daar helpen ze jonge coureurs bij het behalen van zeges. Voor hem heeft deze keuze veel dingen verpest."