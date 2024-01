Herbert gelooft niets van toekomstplannen Verstappen

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet te lang in de Formule 1 wil rijden. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur droomt immers ook van successen in andere klassen. Johnny Herbert denkt dat Verstappen helemaal niet zo vroeg gaat stoppen.

Verstappen beschikt momenteel over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull Racing. Het is nog niet duidelijk wat hij daarna gaat doen. De regerend wereldkampioen heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag wil gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij heeft een grote interesse voor de enduranceracerij en hij steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij fan is van de GT-racerij.

Verstappen heeft dan ook meerdere keren laten weten dat hij wil gaan deelnemen aan die klassen. Oud-coureur en huidig analist Johhny Herbert laat aan The Mirror weten dat hij hier niet in gelooft: "Ik denk niet dat hij er vroeg mee gaat stoppen. Het is gewoon dat hij opgroeit, volwassen aan het worden is en dat hij begint te waarderen dat er ook een leven naast de Formule 1 is. Zijn hele voorkomen en mentaliteit gaan over winnen. Misschien dat hij ooit nog de 24 uur van Le Mans gaat rijden met zijn vader."