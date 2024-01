Sauber onthult verrassende nieuwe teamnaam

Het was al even duidelijk dat Sauber dit jaar onder een nieuwe naam zou gaan deelnemen aan de Formule 1. Nadat ze onder de naam Kick Sauber op de inschrijflijst verschenen, heeft het team nu de echte nieuwe naam bekend gemaakt: Stake F1 Team.

Het was duidelijk dat Sauber afscheid ging nemen van titelsponsor Alfa Romeo. Nadat de FIA de inschrijflijst voor 2024 publiceerde, deelde Sauber de naam Kick Sauber. Al snel meldde het team dat ze op 1 januari met groot nieuws zouden komen. Zojuist brachten ze een persbericht naar buiten waarin de naam Stake F1 Team voor 2024 en 2025 werd bevestigd.

Stake, het moederbedrijf van Kick, was ook in 2023 zichtbaar op de wagens. Het gokplatform was toen te vinden in de naam van het team.

Sauber will be known as 'Stake F1 Team' for the 2024 and 2025 #F1 seasons.



Stake F1 Team will "mark the beginning of a brand new, dynamic and exciting era – one that breaks away from conventional concepts of sports and entertainment sponsorship."@alfaromeostake @Stake pic.twitter.com/WhlLqqlqlN