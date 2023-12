Jos Verstappen kent rallyrisico's: "Dan moet je maar gaan dammen"

Jos Verstappen is sinds een aantal jaar weer actief in de racerij. Hij heeft het circuit ingeruild voor boerenweggetjes, want hij is tegenwoordig actief in de rallysport. Hij maakt zich niet zo druk om de aanwezige risico's, hij stelt dat je maar moet gaan dammen als je daar een probleem mee hebt.

Terwijl Max Verstappen heerst in de Formule 1, begint zijn vader steeds beter te presteren in de rallyracerij. Jos Verstappen rijdt in zijn Skoda vooral rally's in België en soms in Nederland. Met enige regelmaat is hij terug te vinden in de bovenste laag van het klassement, al is hij ook al meerdere keren van het parcours gevlogen. Dat hoort er simpelweg bij en men maakt zich dan ook geen zorgen over de risico's.

Ingecalculeerd

De risico's in de rallysport zijn immers best wel groot. Er staan vaak bomen, mensen en andere hindernissen naast de baan. In gesprek met Formule 1 Magazine is Jos echter duidelijk: "Ach, wat zijn risico's? Die heb je ook als je in Amsterdam gaat fietsen. Hoe meer rally's je rijdt, des te beter en sneller je wordt. Je doet de dingen gewoon zoals je ze doet. Af en toe is dat op de limiet. Ik ben overigens geen gekke Henkie die blind overal langs rijdt. Het moet goed aanvoelen en je vaart blind op je aantekeningen. Dus ja, er zijn risico's. Maar die zijn wel ingecalculeerd."

Dammen

Verstappen heeft de volledige steun van zijn familie voor zijn rallyavontuur. Zelf maakt hij zich niet zoveel zorgen, ook niet over de eerder genoemde risico's. Tijdens zijn eerste rally was hij dan ook niet bang toen hij op hoge snelheid langs de bomen reed: "Nee! Als je hier angst voor hebt, dan moet je gaan dammen. Dat is trouwens ook een leuke sport, daar niet van. Er zijn daar alleen geen gevaren."