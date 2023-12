'Ferrari zet belangrijke stap met 2026-krachtbron'

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Toch wordt er in de fabrieken al veel verder naar voren gekeken. Het lijkt er namelijk op dat het team van Ferrari goede stappen heeft gezet voor het seizoen 2026.

In 2026 gaan er nieuwe motorische reglementen gelden in de Formule 1. Dat betekent dus ook dat alle fabrikanten momenteel hard bezig zijn met de ontwikkelingen van de nieuwe krachtbronnen. De nieuwe regels zijn in trek, want Ford, Honda en Audi gaan (weer) deelnemen aan de sport. Ook General Motors wil bij toetreding van Andretti voor krachtbronnen gaan zorgen en de huidige fabrikanten zijn tevens hard bezig.

Bij het team van Ferrari wordt er flink doorgewerkt om in 2026 competitief te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hebben ze nu een belangrijke mijlpaal bereikt. Het medium meldt namelijk dat Ferrari vlak voor de kerstpauze voor het eerst het prototype van de 2026-krachtbron heeft gestart op de testbank. De eerste signalen zouden positief zijn geweest. Hoe de verhoudingen zullen liggen in 2026, is vooralsnog onmogelijk te zeggen. Alle fabrikanten zijn hard bezig met het proces en eigenlijk beginnen ze door de ingrijpende veranderingen allemaal op nul.