Wolff wil vlammen in 2024: "Maar de stopwatch liegt nooit"

Het team van Mercedes werd dit jaar tweede in het constructeurskampioenschap, maar daar waren ze niet tevreden mee. Ze wisten geen race te winnen en ze azen op sportieve revanche. Teambaas Toto Wolff wil echter nog niet op de zaken vooruit gaan lopen.

Mercedes won ruim een jaar geleden voor het laatst een Grand Prix. In 2022 wist George Russell de Braziliaanse Grand Prix te winnen. Sindsdien zijn de zeges uitgebleven en wordt de prijzenkast niet uitgebreid. Mercedes vocht dit jaar vooral met Ferrari en McLaren, Red Bull Racing was simpelweg te snel voor de Duitse renstal. De tweede plaats in het constructeurskampioenschap was dan ook niets minder dan een doekje voor het bloeden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook nog niet op de zaken vooruit gaan lopen. De Oostenrijker kiest ervoor om met beide benen op de grond te blijven staan. Wolff wordt geïnterviewd in een video op het YouTube-kanaal van zijn team Mercedes: "Ik weet nog niet hoe goed we zullen zijn, maar we gaan het zien tijdens de testdagen. Daarna zien we het wel in Bahrein en ik kan wel zeggen dat ik er enorm veel zin in heb. Ik zou het liefst nu al beginnen! Maar de stopwatch zal het ons vertellen, die liegt nooit."