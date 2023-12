Domenicali ziet veel fans van sprintraces.

Ook dit jaar was er weer veel te doen omtrent de sprintraces in de Formule 1. Er werd gewerkt met een nieuw format, maar nog steeds was er veel kritiek. Volgens Stefano Domenicali is er echter nog steeds veel animo onder de fans voor deze sprintraces, hij kondigt wel veranderingen aan.

Dit jaar werd er een recordaantal sprintraces afgewerkt. Men introduceerde een nieuw format waarbij de sprintraces geen invloed meer hadden op de echte Grand Prix. De gehele zaterdag stond in het teken van de sprint. Eerst werd er een zogenaamde Sprint Shootout afgewerkt en aan de hand daarvan werd de startopstelling voor de sprintrace bepaald. In 2024 zal dit format weer op de schop gaan.

Interesse

Vanuit teams, coureurs en fans was er veel kritiek op dit format. Formule 1 CEO Stefano Domenicali stelt echter dat hij hele andere geluiden heeft gehoord. In het Italiaanse programma La Politica Nel Pallone spreekt Domenicali zich uit: "Uit de gegevens blijkt dat er interesse is. Voor de nieuwe fans geeft het concept van dagen die uitsluitend in het teken staan van de vrije trainingen niet de sportieve impuls en interesse waar jongeren tegenwoordig van lijken te houden."

Aanpassingen

Domenicali stelt dat de sport moet mee veranderen met zijn tijd. Aanpassingen aan het format zijn volgens hem dan ook broodnodig: "Op de kalender blijven zes sprintraces staan. We hebben begin februari een vergadering waar we gaan nadenken over enkele operationele veranderingen wat betreft de parc fermé-regels en misschien ook een ander format. Ik kan nergens op vooruitlopen. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat we eerst een overeenkomst moeten vinden."