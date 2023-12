"Lofzang voor Verstappen: "Hij heeft geen zwakke punten meer"

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een zeer dominant seizoen waarin hij bijna alles won wat er te winnen viel. Hij maakte veel indruk op kenners, volgens Tom Kristensen lijkt het er op dat Verstappen geen zwakke punten meer heeft.

Verstappen verdedigde zijn wereldtitel dit jaar op een overtuigende wijze. Hij won in totaal negentien Grands Prix, slechts drie keer kwam hij niet als winnaar over de streep. Verstappen eindigde in elke race in de punten, hij reed elke raceronde en hij werd de eerste coureur ooit die meer dan duizend rondjes aan de leiding heeft gereden in één seizoen. Zijn zegetocht was bijzonder en dat levert hem een luid applaus op.

Ook oud-coureur en huidig analist Tom Kristensen was onder de indruk. De Deense negenvoudig Le Mans-winnaar deelt zijn verbazing in het Viaplay-programma F1 Talks: "Max lijkt geen zwakke punten te hebben. Ik denk niet dat hij op veel gebieden sterker is, maar hij weet telkens weer een fantastisch Grand Prix-weekend af te leveren. Het zijn nu nog maar drie wereldtitels en dat is al fantastisch, maar er komen ongetwijfeld nog meer titels aan. De manier waarop hij dit nu doet, daarbij hoor je wat mij betreft bij de beste."