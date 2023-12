Formule 1 in 2024 weer te zien bij RTL Duitsland

De Formule 1 in Nederland was in de afgelopen jaren te zien bij zenders en diensten die niet voor iedereen beschikbaar waren. Veel mensen konden de sport toch niet kijken via de Duitse televisie. RTL Duitsland verloor de uitzendrechten echter, maar nu hebben ze een nieuwe deal gesloten.

Wie in de afgelopen jaren niet over een Ziggo-abonnement beschikte kon bij RTL Duitsland terecht. De Duitse zender zat bij veel mensen in het TV-pakket waardoor het een steeds populairdere zender werd. Maar ook RTL Duitsland verloor de uitzendrechten. In Duitsland was de sport hierdoor alleen nog maar te zien bij Sky Sports en dat betekende dat men in Nederland wel voor een abonnement moest kiezen.

Voor de trouwe RTL-kijker is er nu goed nieuws. In 2024 zijn een aantal races echter weer te zien op de zender. Ze hebben een deal gesloten met Sky Sports en dat heeft gevolgen voor de Formule 1. Zeven races worden uitgezonden op RTL. Dit geldt ook voor alle kwalificatiesessies én de eerste Grand Prix van het seizoen. Door de deal met Sky Sports kan men ook op RTL gaan kijken naar de Tweede Bundesliga en een paar Premier League-wedstrijden.