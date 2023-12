'Domenicali voert gesprekken over mogelijke race in New York'

De populariteit van de Formule 1 is in de Verenigde Staten flink gegroeid. De sport plukte daar de vruchten van en dit jaar werden er zelfs drie Grands Prix verreden op Amerikaans grondgebied. Volgens een nieuw gerucht wordt er nu wederom gedacht aan een race in New York.

Dit jaar werden er drie opvallende races verreden in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas in Austin staat al een aantal jaar op de kalender, maar sinds vorig jaar hebben ze gezelschap gekregen van Miami. Dit jaar stond voor het eerst een race in de straten van Las Vegas op het programma. Het leverde mooie plaatjes en een spannende wedstrijd op, maar er was ook kritiek vanuit de lokale bevolking.

Het Italiaanse medium RossoMotori komt nu met een opvallend gerucht naar buiten. Formule 1 CEO Stefano Domenicali zou namelijk in gesprek zijn met de Amerikaanse metropool New York. De stad werd al eerder in verband gebracht met een Grand Prix, maar het plan kwam nooit van de grond. Volgens RossoMotori zou Domenicali denken aan een race in de Upper East en West Side. Hij zou zelfs al in gesprek zijn met de burgemeester van New York, Eric Adams. Ook hier zou er worden gekeken naar mogelijke hinder voor inwoners.