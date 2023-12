Ferrari onthult nieuwe bolide op 13 februari

Het team van Ferrari heeft bekend gemaakt op welke datum ze hun nieuwe auto aan het publiek tonen. De Italiaanse renstal is hiermee het eerste team dat deelt op welke dag ze het doek trekken van hun nieuwe uitdager voor 2024. Op 13 februari ziet de wereld de uitdager van Ferrari.

Ferrari is hiermee het eerste team dat wereldkundig maakt op welke dag ze hun nieuwe wagen tonen. Hoe de auto zal gaan heten, is nog niet bekend. Momenteel draagt de bolide de codenaam 676, maar het is de verwachting dat de wagen een andere naam gaat krijgen. Dit jaar reden Charles Leclerc en Carlos Sainz namelijk rond in een auto die luisterde naar de naam SF-23.

Teambaas Frédéric Vasseur maakte zelf bekend op welke dag Ferrari het doek trekt van de nieuwe auto. Aan Motorsport.com legt hij het uit: "De onthulling zal plaatsvinden op 13 februari, de dag voor Valentijnsdag. Dan zullen jullie de rest wel op de dertiende zien. Waarom? Omdat we dan nog één dag extra de tijd hebben tot de wintertest! Haha! Nee, het is best krap. De test is nu eerder en het is een uitdaging om alles voor elkaar te krijgen. Dat betekende dat we geen andere optie hadden."