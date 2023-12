FIA past regelgeving omtrent Right to Review aan

Autosportfederatie FIA heeft een flink aantal wijzigingen aan het sportieve reglement doorgevoerd. Men heeft de regels op meerdere punten aangepast, ook op het gebied van de straffen en de rechten van de teams. De regelgeving omtrent de right to review gaat voor 2024 op de schop.

Alle teams en betrokken partijen hebben het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing van de stewards. Normaal gesproken gebeurt dit niet heel vaak, maar dit jaar was dit een ander verhaal. Haas diende eerder dit jaar een opvallend protest in. Ze kwamen met een right to review omdat ze van mening waren dat veel te weinig coureurs waren bestraft voor het overschrijden van de track limits in Austin.

Haas ging pas laat in protest en dat zorgde voor verwarring. Tot dit jaar was het namelijk zo dat partijen hun right to review mochten indienen tot maximaal veertien dagen na het besluit. Daarvoor moeten ze echter wel nieuw bewijs aanleveren. De FIA heeft de regels voor 2024 aangepast. Vanaf volgend jaar mogen de teams tot maximaal 96 uur na het besluit een right to review indienen. Er kan in speciale gevallen wel een uitzondering worden gemaakt.