Aston Martin presenteert nieuwe teamnaam voor 2024

Het team van Aston Martin heeft een ingrijpende verandering aangekondigd voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse renstal heeft namelijk een hernieuwde sponsorovereenkomst getekend met Aramco. Dit zorgt ervoor dat Aston Martin volgend jaar onder een andere naam op de grid zal staan.

Aston Martin rijdt nu nog officieel rond onder de naam 'Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team'. Vandaag heeft het team echter bekend gemaakt dat ze deze naam gaan wijzigen voor 2024. Per 1 januari zal het team gaan rijden onder de naam 'Aston Martin Aramco Formula One Team'. Aston Martin heeft namelijk een nieuwe deal gesloten met het Saudische oliebedrijf Aramco. Dit zorgt er dus ook voor dat ze de titelsponsor worden. Cognizant verdwijnt uit de teamnaam en het is niet duidelijk of ze wel aan het team verbonden blijven.

We're pleased to announce an extended partnership with @aramco, to become the team's title partner.



From 1 January 2024, the team will be known as the Aston Martin Aramco Formula One® Team.